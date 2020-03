Unieuro abbatte MediaWorld con il lancio di un volantino davvero molto interessante, a partire dalla possibilità di ricevere gratuitamente la merce direttamente presso il proprio domicilio, senza doversi preoccupare di altro.

Gli acquisti, come sta accadendo anche da MediaWorld e da Comet, potranno essere completati solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, data la chiusura dei punti vendita a causa del virus fino a data da definirsi. Gli utenti che opteranno per completare la compravendita potranno inoltre appoggiarsi al Tasso Zero, la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi dell’intera cifra da versare.

Volantino Unieuro: gli sconti e le offerte da non perdere

L’occasione da non perdere, attiva sia nel volantino Unieuro che presso i punti vendita della concorrenza, riguarda la possibilità di acquistare uno Huawei P40 Lite a 299 euro, ed allo stesso tempo ricevere gratis le cuffie Huawei FreeBuds 3, il cui valore commerciale si aggira attualmente attorno ai 130 euro. Per ottenerle sarà necessario registrare l’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda e poi attendere la consegna presso il vostro domicilio.

Molto allettanti sono anche le proposte relative a dispositivi accessori ed esuli dal mercato della telefonia mobile, da non perdere infatti i 379 euro necessari per l’acquisto di una GoPro Hero 8, oppure i 269 euro richiesti per mettere le mani sulla PlayStation 4 da 500GB.

Ogni altra informazione o sconto può essere scoperta aprendo le pagine che potete trovare inserite direttamente nel nostro articolo.