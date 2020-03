MediaWorld prova a ritagliarsi un piccolo spazio nel cuore dei consumatori italiani lanciando una serie di offerte e di campagne promozionali, tutte attive direttamente sul sito ufficiale, ma comunque a disposizione di ognuno di noi.

Il primo aspetto da tenere assolutamente in considerazione riguarda sicuramente la possibilità di ricevere la merce gratis presso il proprio domicilio, indipendentemente dalla cifra che andrete a spendere o dalla categoria merceologica. Data la chiusura di tutti i punti vendita fisici, gli utenti potranno ad ogni modo acquistare solamente dal divano di casa propria.

MediaWorld: sconti pazzi ed offerte da non perdere

La più importante campagna promozionale pensata da MediaWorld è sicuramente la Home Sweet Work, la perfetta occasione per risparmiare sotto ogni punto di vista sui prodotti più utilizzati in questo periodo, quali sono proprio i vari notebook, all-in-one, PC desktop, affiancati dai fidi accessori come stampanti, monitor, software aggiuntivi o similari.

Fino al 29 marzo, inoltre, è stata attivata una soluzione che prevede la possibilità di acquistare gli accessori smartphone Uniqo e ISY a prezzi bassissimi, sempre con consegna gratuita presso il proprio domicilio.

Ultime, ma non per importanza, sono “Tutto il bello di Samsung” e la spedizione gratis per i vari dispositivi marchiati Apple. Questo e moltissimo altro vi attende direttamente sul sito ufficiale MediaWorld, per maggiori informazioni vi invitiamo a collegarvi al sito ufficiale per godere delle migliori offerte attualmente disponibili sul mercato. Tutti i dettagli qui.