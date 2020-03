Uno degli operatori virtuali più attivi è sicuramente PosteMobile che vuole strappare i clienti della concorrenza con delle iniziative commerciali molto accativanti. Per rispondere al meglio ai grandi operatori, il noto operatore virtuale si affida a queste offerte ritenute le migliori al momento: Creami WeBack e Creami Extra WOW 10GB.

Le due offerte appena citate possono invogliare quei clienti che utilizzano frequentemente il proprio smartphone per comunicare e navigare su internet. I costi mensili sono alla portata di tutti, quindi stiamo parlando di occasioni da prendere al volo.

PosteMobile: le due offerte a partire da 7 Euro

Oltre alla convenienza economica ed alla buona disponibilità delle soglie, le offerte in questione possono allargare il numero delle nuove attivazioni. Infatti, la richiesta di attivazione può essere eseguita da tutti i clienti che vogliono abbandonare il proprio operatore telefonico, qualunque sia la provenienza.

Quindi, chi proviene da Tim, Vodafone, Wind Tre, Iliad o qualsiasi operatore virtuale può svolgere l’attivazione di una delle due offerte.

L’offerta Creami WeBack prevede credit illimitati per utilizzare minuti e sms verso qualsiasi numero nazionale. Sono presenti anche 50 giga per l’utilizzo del traffico dati in velocità massima 4G. Il costo mensile è di 9,99 Euro e può essere richiesta esclusivamente online tramite il sito ufficiale di PosteMobile.

L’offerta Creami Extra WOW propone credit illimitati per utilizzare minuti e sms verso qualsiasi numero nazionale. Sono presenti anche 10 giga per l’utilizzo del traffico dati in velocità massima 4G. Il costo mensile è di 7 Euro e l’attivazione può essere richiesta sia online che tramite gli uffici postali.