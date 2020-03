Il Coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo ma alcuni paesi sono più colpiti di altri, come la nostra Italia. Attualmente, il numero di contagiati nel nostro paese cresce a dismisura e si stanno adottando parecchie pratiche per evitare la diffusione del virus. Per questo, alcune aziende stanno cercando di fare il possibile per aiutare. Xiaomi, ad esempio, ha deciso di inviare un gran numero di mascherine per far fronte alla mancanza di quest’ultime nei negozi.

La situazione in Italia riguardo al Coronavirus non è incoraggiante poiché ha iniziato a diffondersi sempre di più nelle varie regioni. Xiaomi, dal suo canto, non si è fatta cogliere impreparata ed ha deciso di aiutare il paese con un piccolo gesto che sarà, indubbiamente, molto apprezzato. L’aiuto arriverà in Italia tramite pacchi, in quanto la società cinese ha inviato una grande quantità di maschere in Italia per aiutare a controllare il problema.

Xiaomi è pronta ad aiutare l’Italia, mascherine già in viaggio

Attraverso un tweet, Xiaomi ha reso pubblica questa donazione di maschere. Inoltre, le scatole con le forniture sono etichettate con un pensiero molto bello. Nelle immagini si nota un cartello sulle scatole che cita: “Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino”.

È certamente un ottimo gesto di Xiaomi per l’Italia, perché nulla li ha davvero costretti a farlo. E il fatto che abbiano deciso di aiutarci in tempi difficili, rende tutto molto più bello. Naturalmente, questa è anche un’occasione per fare pubblicità al marchio, ma ciò non significa che non sia un grande gesto.