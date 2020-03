Ne abbiamo già qualche settimana fa, ma adesso una nuova serie di indiscrezioni sembra conferire nuove conferme: Motorola starebbe lavorando ad Edge+, il suo nuovo smartphone top di gamma.

Stando a quanto riferito da PriceBaba e sulla base dei render realizzati e condivisi da OnLeaks, Motorola Edge+ sfoggerà un ampio schermo con bordi curvi, ma conserverà comunque quel poco di spazio necessario ad ospitare i tasti fisici di accensione/spegnimento e di regolazione del volume.

Dovrebbe trattarsi di uno schermo da 6,67 pollici con risoluzione 2340 × 1080 pixel con un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro, probabilmente il più piccolo mai visto su uno smartphone, e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Il pannello posteriore di Motorola Edge+ sembra essere caratterizzato dal logo dell’azienda che potrebbe illuminarsi per segnalare l’arrivo di una qualche notifica. Oltre ciò, lo smartphone sembra essere dotato di una tripla fotocamera posteriore, anche se al momento non è stato specificato ancora nulla sulla probabile configurazione.

Motorola Edge+: altre caratteristiche e disponibilità

Motorola Edge+ potrebbe essere alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 865 accompagnato da 8 GB o 12 GB di RAM e potrebbe supportare le Reti 5G. Lo smartphone sembra integrare anche una super-batteria da 5.170 mAh, e pare ovvio aspettarsi il supporto alla ricarica rapida.

Tra le altre caratteristiche di Motorola Edge+: lettore di impronte digitali in-display; USB di tipo C; jack audio da 3,5 mm; microfono con cancellazione del rumore. Al momento non si hanno informazioni sulla probabile data di lancio. PriceBaba, comunque, riferisce che Motorola Edge+ sarà disponibile in esclusiva negli Stati Uniti tramite Verizon e verrà in seguito rilasciato anche a livello globale.