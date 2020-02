CoopVoce, contrariamente a quanto tantissimi utenti possono pensare, risulta in questo momento una delle soluzioni migliori per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile. Il celebre gestore virtuale è riuscito ad affermarsi all’interno della sua categoria senza particolari problematiche soprattutto in questi ultimi sei mesi.

Se prima nessuno voleva una promozione di questo gestore, ora tutti fanno a gara per aggiudicarsene una direttamente dal sito ufficiale. CoopVoce ha infatti cambiato strategia, dato che gli utenti parlavano delle sue offerte come convenienti ma non dal punto di vista dei contenuti interni. Ora invece tutto è diverso, dato che i prezzi sono rimasti gli stessi ma i contenuti sono nettamente aumentati di numero. L’obiettivo è quindi stupire ancora una volta, proprio come nel caso delle due offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

CoopVoce: sul sito ufficiale potete ancora trovare la ChiamaTutti Top 10 e la ChiamaTutti Easy a prezzi ottimi

Con CoopVoce tutti possono avere una grande promozione. Attualmente proprio le due soluzioni che potete leggere nel titolo, offrono il meglio in rapporto qualità prezzo. Entrambi infatti mettono a disposizione dei nuovi utenti e non solo minuti, SMS e giga per navigare sul web senza problemi ogni mese.

La prima in particolare risulta essere la migliore, dato che include al suo interno ogni mese minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 10 giga di traffico dati in 4G per la navigazione web. La seconda risulta perfetta per tutti coloro che non hanno particolari esigenze, ed include al suo interno 300 minuti verso tutti, 300 SMS e 3GB in 4G per navigare sul web ogni mese. I prezzi sono rispettivamente di 9 e 5€ al mese per sempre.