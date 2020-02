La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente confermato l’avvio della distribuzione a livello mondiale, delle classifiche con i 10 contenuti più popolari del catalogo.

Le classifiche saranno anche divise su base geografica, quindi gli utenti che accedono a Netflix dall’Italia, visualizzeranno le serie TV ed i film più popolari nel mercato italiano. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix avvia la distribuzione delle classifiche più popolari

Le classifiche in questione saranno aggiornate dalla piattaforma ogni giorno e sono precisamente tre: Top 10 Generale, Top 10 Serie TV e Top 10 Film. I gestori della piattaforma di streaming hanno specificato che il posizionamento delle serie TV e dei film all’interno della classifica varieranno in base al grado di rilevanza che hanno per l’utente. Tutto questo sarà determinato dagli algoritmi della piattaforma, che tengono conto di quello che l’utente ha visto ed apprezzato in precedenza.

I film e le serie TV che appariranno all’interno della classifica saranno sempre contrassegnati da un piccolo simbolo in tutte le altre sezioni della piattaforma, per far capire agli utenti che si tratta di un titolo presente in una delle tre classifiche spiegate precedentemente. La distribuzione su vasta scala della classifiche Top 10 arriva al termine di un processo di sperimentazione che è partito lo scorso anno nel Regno Unito e Messico.

Vogliamo precisare che potrebbe essere necessario attendere ancora qualche settimana affinché la procedura di attivazione si concluda, raggiungendo quindi tutte le applicazioni di tutte le piattaforme che consentono di visualizzare i contenuti di Netflix. Nel frattempo potete iniziare a godervi tutti i nuovi contenuti inseriti a febbraio 2020, in attesa anche di quelli di marzo 2020.