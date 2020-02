La piattaforma di contenuti in streaming Netflix lancerà nel marzo 2020 la terza stagione della serie animata intitolata Castlevania, nonostante lo scorso novembre 2019 comunicò per errore il ritorno della serie in questione.

Più precisamente arriverà sul catalogo della piattaforma il prossimo 5 marzo 2020. Vi ricordo che la serie in questione è basata sulla serie di videogiochi classici di Konami ed è stata trasmessa per la prima volta nel 2017.

Netflix: il 5 marzo 2020 sbarcherà la terza stagione di Castlevania

Lo show è stato scritto da Warren Ellis e sviluppato da Adi Shankar, che in precedenza aveva annunciato che stava anche lavorando ad adattamenti animati per la TV di Assassin’s Creed e Davil May Cry. Shankar ha anche visto Richard Armitage nel ruolo di Trevor Belmont, Graham McTavish nei panni di Dracula, James Callis come Alucard e Alejandra Reynoso come Sypha Belnades.

La prima stagione, per chi ancora non l’avesse vista, è composta da 4 episodi che introducono al mondo di Castlevania, mentre la seconda stagione ha in tutto 8 episodi. La terza stagione della serie invece sarà composta da 10 episodi. Oltre al numero degli episodi non abbiamo ancora molte altre informazioni sulla terza stagione, nonostante l’account Twitter ufficiale di Netflix abbia promesso “più mistero, omicidi, caos e più vampiri che mai” rispetto alle precedenti.

La storia racconta del vampiro Dracula che, quando sua moglie Lisa viene bruciata sul rogo dopo essere stata falsamente accusata di stregoneria, dichiara che tutto il popolo della Valacchia pagherà con le proprie vite. Dracula convoca un esercito di demoni che invade il paese, costringendo la gente a vivere vite di pausa e sfiducia. Il cacciatore di mostri Trevor Belmont, per combattere questo, riprende le armi contro le forze di Draculoa, aiutato dalla maga Sypha Belnades e dal figlio dello stesso Draculo, Alucard.