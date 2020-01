La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, come ogni mese, anche nel prossimo febbraio 2020, ha intenzione di lanciare moltissimi nuovi contenuti per il proprio catalogo.

Nonostante negli ultimi giorni si vocifera che il colosso voglia eliminare la condivisione degli account, scopriamo insieme i titoli più attesi del mese che sta per iniziare.

Netflix: i contenuti attesi per il mese di febbraio 2020

Il colosso dello streaming ha da poco comunicato le uscite che arriveranno nel mese di febbraio 2020. L’elenco al momento risulta ancora incompleto e verrà sicuramente aggiornato nei prossimi giorni. Tra le novità più attese non potevamo non citare la seconda stagione di Altered Carbon, la seconda stagione di Narcos: Messico e la quinta stagione di Better Call Saul. Quest’ultima vi ricordo che è collegata ad una delle serie più belle di sempre, Breaking Bad.

Ci saranno ovviamente dei film originali Netflix in arrivo, come Il matrimonio della Nonna il 5 febbraio, Horse Girl il 7 febbraio, A Mente Fredda il giorno dopo. Seguiranno poi PS Ti amo ancora il 12 febbraio, ISI & OSSI il 14 febbraio e Raccontami di un giorno perfetto il 28 febbraio 2020. Per quanto riguarda le serie TV originali invece, tornerà il 14 febbraio Le Ragazze del centralino con la prima parte della quinta stagione e moltissime altre, anche citate precedentemente.

Tra queste ritroviamo Better Call Saul, con la quinta stagione. A differenza di altri contenuti lanciati sulla piattaforma, la serie in questione sbarcherà sul catalogo con una puntata ogni settimana e non tutte insieme. Nel finale della quarta stagione è iniziata la trasformazione di Jimmy McGill in Saul Goodman e porterà diversi cambiamenti che si ripercuoteranno su tutti i personaggi nella serie.