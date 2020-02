Flight Simulator è così simile alla realtà perché lo studio di sviluppo ha utilizzato dati meteorologici e immagini satellitari, costruendo un simulatore così efficace da essere usato anche da alcune agenzie aeronautiche per l’addestramento. Vedere per credere: se andate sul canale Youtube ufficiale del gioco, il team di di Asobo Studio ha pubblicato una serie di video della strabiliante grafica del gioco.

Microsoft Flight Simulator 2020: il nuovo simulatore con tante novità

A livello di marketing, il ritorno di un franchise come Microsoft Flight Simulator riporta la casa di Redmond ai massimi livelli del settore delle simulazioni di volo, e il progetto sembra stavolta davvero promettente. Come vedrete nelle immagini e nelle clip su Youtube, la grafica di gioco è praticamente incredibile: si raggiunge un foto-realismo così impressionante che la discriminante per capire se è realtà sono solo i nostri occhi.

Diversi video sono solo di pochi secondi, ma sul canale Youtube ce n’è abbastanza per potere ammirare tutti i dettagli da urlo di questo simulatore di volo: dal mutare delle condizioni meteo al dettaglio degli interni degli abitacoli degli aerei. E stavolta non ce la caveremo mettendoci alla cloche per farci un giro panoramico, in Microsoft Flight Simulator si guida davvero un aereo a partire dalla conoscenza di tutti i vari bottoni e leve da manovrare durante il volo.

Il mondo sarà ai vostri piedi con questo videogame, e non mancheranno paesaggi mozzafiato che fino ad ora avete visto solo in fotografia.