I clienti Unicredit montano la protesta insieme agli investitori Sanpaolo e BPM che registrano una denuncia per truffa aggravata. Al nocciolo della disputa c’è la questione dei diamanti avviata un anno fa ed ancora al centro dell’attenzione per numerose altre realtà finanziarie del mondo bancario italiano.

Secondo le stime i danni riguarderebbero oltre 20.000 investitori lesi da un affare finito male. Nel mirino le due società ormai fallite IDB (Intermarket Diamond Business) di Milano e DPI (Diamond Private Investment) di Roma. Sono sotto indagine mentre una nuova inchiesta viaggia parallela per Unicredit, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi e Banca Aletti.

Unicredit: clienti aspettano i rimborsi dopo la truffa da milioni di euro dei diamanti

Certamente ricorderete bene la truffa dei diamanti. Ne abbiamo parlato più volte dopo le invettive lanciate in TV ed alla radio da numerosi finanziatori appartenenti al mondo del Cinema e dello spettacolo. Oltre 700 milioni di euro sono stati indebitamente sottratti dalle due società sopra indicate con la complicità di importanti realtà bancarie del Bel Paese.

A mesi di distanza il caso prosegue per accertare la reale portata delle responsabilità da attribuire alle banche in oggetto. Il sequestro preventivo dei beni è stato già confermato per quella che si è suggellata come una frode di valori al rialzo per i preziosi. Le quotazioni sono state volutamente alterate attirando sempre più capitali ed investitori.

Le accusa sono state confermate mentre i clienti attendono il rimborso di denaro promesso da inquirenti e banche. Ulteriori informazioni sopraggiungeranno a breve mentre si resta in attesa della chiusura di un caso protrattosi fin troppo a lungo.