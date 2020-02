Il social network Facebook ha recentemente annunciato, a poche ore di distanza dal colosso Sony, che non prenderà parte alla Game Developers Conference, conferenza dedicata agli sviluppatori in programma a San Francisco dal 16 al 20 marzo 2020.

La decisione è stata presa nonostante le rassicurazioni degli organizzatori sulla sicurezza dell’evento. Il temibile coronavirus ha attaccato anche questo evento, dopo il Mobile World Congress 2020 di Barcellona.

Facebook non parteciperà alla Game Developers Conference

Sony e Facebook sono state tra le aziende che nei giorni scorsi hanno rinunciato a partecipare al Mobile World Congress 2020, fiera della telefonia mobile che sarebbe dovuta iniziare la settimana prossima a Barcellona ma che, a causa della paura del coronavirus è stata annullata. A riguardo della Game Developers Conference, un portavoce del colosso ha fatto sapere che “A causa dei rischi per la salute pubblica legati al Covid-19, per la sicurezza dei nostri dipendenti, dei partner e della comunità della Cdc, Facebook quest’anno non parteciperà alla conferenza“.

Gli annunci dell’azienda, che nel settore dei videogiochi ha visori per la realtà virtuale Oculus, avverranno comunque online, attraverso video e sessioni di domane e risposte. Sony invece ha dichiarato: “Per le crescenti preoccupazioni legate al coronavirus abbiamo preso la difficile decisione di non partecipare alla Gdc. Abbiamo ritenuto che questa fosse l’opzione migliore, dal momento che la situazione legata sia al virus, sia alle restrizioni sui viaggi internazionali, cambia ogni giorno“.

La Game Developers Conference sul proprio sito è tornata comunque a rassicurare tutti i partecipanti: “Riteniamo che, sulla base della rigorosa quarantena statunitense attorno al coronavirus e del gran numero di misure messe in campo sul posto, siamo in grado di fare un evento sicuro e di successo per la nostra comunità“.