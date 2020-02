Secondo gli ultimi rumors, l’azienda californiana Apple starebbe al momento lavorando su un modello di iPhone pieghevole, che potrebbe essere lanciato proprio in questo 2020.

Apple si sa, è una delle aziende più competitive nel mercato degli smartphone nel mondo, è sempre pronta a cambiare strada e reinventarsi prodotti per stupire i propri utenti. Scopriamo insieme gli ultimi dettagli su questo iPhone pieghevole.

Apple sta progettando il primo iPhone pieghevole?

Rumos e voci di corridoio confermano che l’azienda di Cupertino stia al momento lavorando ad uno smartphone pieghevole. Come potrebbe essere? il colosso creato da Steve Jobs è da anni leader indiscusso nel settore hi-tech, con modelli di smartphone all’avanguardia e super accessoriati. Secondo qualche rumors, Apple ha appena depositato negli Stati Uniti, un brevetto per una versione pieghevole di iPhone.

Il design sarebbe molto simile ai foldable già lanciati, quindi con il classico meccanismo a cerniera, con qualche accorgimento in termini di solidità, per evitare spiacevoli incidenti già accaduti in passato. La memoria RAM potrebbe essere migliorata e più potente. Sicuramente sarà presente la connettività 5G e un display OLED ProMotion a 120 Hz. Se il colosso dovesse lanciare uno smartphone pieghevole, non sarebbe comunque l’unica scelta per l’utente.

Come annunciato anche qualche settimana fa, in questo 2020 saranno in arrivo molti modelli di iPhone 12, anche in versione Pro e Max. Il lancio del pieghevole sarebbe quindi destinato al prossimo 2021, e sicuramente potrebbe cambiare le dinamiche del mercato. Per il momento vi ricordo che come foldable sono stati lanciati il Motorola Razr a 1600 euro e il Galaxy Z Flip al prezzo di circa 1500 euro.