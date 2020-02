La sfida tra gli smartphone pieghevoli a conchiglia del momento è iniziata. Sia Samsung che Motorola hanno infatti annunciato ufficialmente sul mercato i nuovi Samsung Galaxy Z Flip e Motorola Razr 2019. Due smartphone molto simili dal punto di vista estetico ma diversi dal punto di vista della scheda tecnica. Chi sarà il migliore?

Design e display

Entrambi i nuovi smartphone pieghevoli delle due aziende dispongono ovviamente di un design a conchiglia. Il Motorola Razr 2019 risulta un vero e proprio gioiellino e la cura per i dettagli (come ad esempio il meccanismo della cerniera) risulta impeccabile. Anche il Samsung Galaxy Z Flip non è da meno. Una volta aperti troviamo un display SuperAMOLED da 6.7 pollici in risoluzione FulLHD+ per il device di Samsung, mentre troviamo un display P-OLED da 6.2 pollici in risoluzione HD+ per il device di Motorola. Su entrambi troviamo inoltre un display esterno, rispettivamente da 1.1 pollici SuperAMOLED (Samsung)e da 2.7 pollici G-OLED (Motorola).

Prestazioni e batteria

Nonostante si assomiglino molto dal punto di vista estetico, cambiano notevolmente le prestazioni dei due dispositivi. Motorola Razr 2019 è alimentato dal processore Snapdragon 710 di Qualcomm con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Samsung Galaxy Z Flip, invece, è alimentato dal processore top di gamma Snapdragon 855+ di Qualcomm con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Troviamo alcune piccole differenze anche in ambito autonomia. Abbiamo infatti una batteria da 3300 mAh per il Galazy Z Flip e una batteria da 2510 mAh per il Razr 2019. In entrambi i dispositivi è però presente la ricarica rapida da 15W.

Comparto fotografico

Il Motorola Razr 2019 dispone di una dual camera che viene sfruttata anche per scattare dei selfie tramite il display esterno. Nello specifico, abbiamo un sensore fotografico da 16 megapixel e un sensore ToF 3D, mentre frontalmente abbiamo una fotocamera da 5 megapixel. Samsung Galaxy Z Flip, invece, ospita una fotocamera frontale da 10 megapixel in un piccolo foro, mentre sul retro dispone di una dual camera posteriore da 12+12 megapixel.

Prezzo

Uno dei fattori determinanti per la scelta di uno di questi dispositivi è ovviamente il prezzo. Il device pieghevole di Motorola è venduto ad un prezzo di 1599,90€, mentre il pieghevole di Samsung è venduto ad un prezzo di 1520€. Si tratta di prezzi di listino piuttosto vicini. Se avete bisogno di uno smartphone pieghevole top di gamma a tutti gli effetti, la scelta del Samsung Galaxy Z Flip è quasi obbligata. Se invece preferite uno smartphone pieghevole e siete affezionati al marchio Motorola, allora il Motorola Razr 2019 fa al caso vostro.