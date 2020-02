L’annullamento della fiera mondiale del Mobile World Congress 2020 ha costretto diverse aziende del settore mobile a rimandare gli eventi di presentazione ufficiale dei propri prodotti. Tra queste aziende c’è Oppo che, in particolare, ha finalmente svelato la nuova data del debutto ufficiale della nuova serie di smartphone Oppo Find X2.

Oppo Find X2 e Oppo Find X2 Pro in arrivo il prossimo 6 marzo

Il 6 marzo è la data prescelta dall’azienda cinese per presentare a livello globale sul mercato i suoi nuovi fiori all’occhiello. Nell’immagine teaser trapelata online, infatti, viene riportata la data in questione ed il motto “Save the date”. Inizialmente il debutto ufficiale di questi terminali era previsto per lo scorso 22 febbraio ma, come già accennato, l’azienda ha dovuto rimandarlo a causa dell’annullamento del MWC 2020.

Ma cosa possiamo aspettarci da questi due nuovi smartphone top di gamma? Grazie a tutti i rumors, i leaks, le immagini renders e le indiscrezioni trapelati in rete finora, abbiamo già un’idea abbastanza chiara di cosa aspettarci. In primis, le prestazioni dei nuovi Oppo Find X2 e Oppo Find X2 Pro verranno ovviamente affidate al potente processore di casa Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 865. Ci sarà poi un elevato quantitativo di memoria all’interno di questi dispositivi: troveremo infatti 8 GB o 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno.

Troveremo delle ottime caratteristiche tecniche anche per quanto riguarda il display. Quest’ultimo, infatti, sarà un pannello AMOLED con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione QHD+ e non mancherà la presenza di un refresh rate molto elevato (pari cioè a 120Hz).