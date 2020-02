Nel corso di queste ultime settimane i due futuri smartphone top di gamma dell’azienda cinese Oppo hanno ricevuto diverse certificazioni importanti, come ad esempio la certificazione NBTC. Nel corso delle ultime ore, però, i nuovi Oppo Find X2 e Oppo Find X2 Pro hanno ricevuto anche la certificazione Wi-Fi Alliance.

Il debutto dei nuovi top di gamma di Oppo è ormai vicino

I due device dell’azienda cinese sono stati certificati dall’ente Wi-Fi Alliance con i numeri di modello CPH2023 per la versione standard e CPH2025 per la versione Pro. Dalla certificazione in questione si evince che entrambi i dispositivi avranno il Wi-Fi ab/b/g/n/ac e Android 10 installato a bordo. La certificazione Wi-Fi, come già accennato, non è l’unica ottenuta dai nuovi dispositivi di Oppo, dato che sono arrivate anche le certificazioni BIS (Bureau of Indian Standards) e EEC (Eurasian Economic Commission).

Alcune indiscrezioni e rumors ci hanno già anticipato diverse informazioni interessanti. Secondo i rumors, i futuri Oppo Find X2 e Oppo Find X2 Pro saranno dotati di un display con una diagonale pari a 6.5 pollici in risoluzione 3168 x 1440 pixel (cioè in risoluzione 2K) e disporrà di un refresh rate da 120 Hz. Nello specifico, il pannello sarà un OLED e sarà realizzato da Samsung. Sotto il cofano dei due top di gamma, invece, troveremo il potente processore Snapdragon 865 di Qualcomm e 12 GB di memoria RAM. Non mancherà poi il supporto alla connettività 5G.

Il debutto ufficiale di questi due dispositivi era previsto per il prossimo 22 febbraio. Tuttavia, come ormai sappiamo, il MWC 2020 è stato annullato e per questo Oppo ha deciso di rimandare l’evento di presentazione a marzo, ma al momento non conosciamo il giorno preciso.