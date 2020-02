Un nuovo algoritmo del Fisco è stato implementato all’inizio di quest’anno per poter ridurre sensibilmente l’evasione, vera e propria piaga economica e sociale del nostro Paese.

Si parla di un fenomeno che letteralmente mangia circa 100 miliardi di euro l’anno, facendo una stima delle mancate entrate a bilancio statale. Per fare un esempio, una recente ricerca ha definito che nel 2019 una casa vacanza su tre, durante l’estate, sia stata affittata senza regolare contratto.

Vista l’inefficacia del precedente algoritmo definito Redditometro, che andava a valutare la corrispondenza tra entrate del contribuente e acquisti “importanti” come automobili o case, si è reso necessario lo sviluppo di un nuovo sistema di valutazione, che però ha richiesto diverso tempo per essere concepito. Fra l’altro, il Redditometro è andato definitivamente in pensione con l’approvazione del Decreto Dignità, nel dicembre 2018.

Evasometro: il nuovo algoritmo setaccerà i conti a partire dalle banche di dimensioni maggiori

Il nuovo algoritmo si chiamerà Evasometro, anche se ai più potrebbe essere noto come Risparmiometro perché con questo nome ne fu approvato il progetto, durante il Governo Monti.

Questo strumento sarà adatto a valutare la congruenza tra i redditi dichiarati da un contribuente o da un nucleo familiare e il saldo sui conti correnti direttamente intestati, così come la corrispondenza con qualsiasi altra forma di deposito di denaro. La forbice tra i due dati massima potrà corrispondere al 20%; superata questa soglia di tolleranza, sarà necessario intraprendere controlli più approfonditi, nei quali sarà lo stesso contribuente a dover rispondere di tali discrepanze.

I controlli sono già partiti attualmente dai conti depositati presso gli istituti bancari di maggiori dimensioni in termini di clientela, come Unicredit, Intesa Sanpaolo o BPM. Seguiranno poi controlli anche sui conti aperti in banche via via più piccole, partendo dall’anno d’imposta 2014.