Con l’avanzamento della tecnologia, al giorno d’oggi la maggior parte degli istituti di credito si sta adeguando all’utilizzo di un token elettronico per garantire al consumatore l’accesso al proprio conto corrente, andando difatti a sostituire il cosiddetto token fisico utilizzato fino a poco tempo fa. La comodità è indubbia, ma alle spalle si cela un rischio ed un pericolo molto grande, causato principalmente dalle SIM clonate.

Il meccanismo messo in atto da malviventi senza scrupoli è a dir poco diabolico, grazie ai social network o ai vostri profili online (non condividete mai troppe informazioni personali), riescono a racimolare tutte le informazioni necessarie per avanzare una richiesta di sostituzione della SIM al vostro operatore telefonico.

Ottenuta quest’ultima, potranno contattare direttamente la banca per accedere al vostro conto corrente, o semplicemente cambiare la password di accesso, per poi ovviamente svuotarlo di tutto il patrimonio accumulato in anni di durissimo lavoro.

SIM clonate svuotano i conti correnti: attenzione alle truffe

La domanda che sicuramente vi starete ponendo riguarda la modalità e le azioni necessarie per evitare una situazione di questo tipo; a conti fatti appare quasi impossibile, ma la prudenza non è mai troppa.

I consigli che vi possiamo dare hanno prima di tutto inizio con il non condividere troppe informazioni personali sui social network o su internet in generale, sono effettivamente pubbliche e vi possono accedere praticamente tutti. Oltre a questo, prestate attenzione al fenomeno del phishing, il malvivente potrebbe fingersi l’azienda di riferimento proprio per carpire la vostra password, da utilizzare poi con le SIM clonate in precedenza.