L’operatore virtuale PosteMobile, a partire da ieri 12 febbraio fino al prossimo 16 febbraio 2020, permetterà a tutti i nuovi clienti con o senza contestuale portabilità del proprio numero, di attivare la Creami WOW Weekend.

Si tratta di una promozione online, disponibile quindi solamente sul sito ufficiale dell’operatore, che offre minuti, SMS e Giga a soli 4.99 euro al mese. Scopriamo il bundle nel dettaglio.

PosteMobile: per San Valentino arriva la Creami WOW Weekend

Dopo appena 10 giorni di pausa ritorna la Creami WOW Weekend, offerta molto apprezzata dell’operatore che permette di attivare il piano tariffario ricaricabile Creami NeXt 1 a soli 4.99 euro al mese. Precisamente l’offerta comprende credit illimitati per chiamare tutti i numeri mobili e fissi nazionali e per inviare SMS a tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico internet sotto rete 2/3/4G a soli 4.99 euro al mese.

Nel dettaglio il piano includerebbe 5 GB ed un bonus di altri 5 GB aggiuntivi, erogati entro 24 ore dall’attivazione della nuova SIM Card. A partire dal secondo mese l’erogazione avverrà contestualmente al rinnovo del piano, dunque offrendo subito 10 GB di traffico internet, che corrispondono a 10.240 credit per la navigazione internet. Ciascun credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce, 1 SMS o 1 MB di navigazione.

I credit non utilizzati alla fine del mese di rinnovo verranno persi. In caso di esaurimento dei credit prima del rinnovo dell’offerta, per il traffico dati si applicherà una tariffa di 50.41 centesimi per ogni MB utilizzato. Vi ricordo che nell’offerta Creami WOW Weekend sono inclusi, senza costi aggiuntivi, i servizi come Ti Cerco e Richiama Ora, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo. Per maggiori informazioni o per attivare l’offerta, visitate il sito ufficiale dell’operatore.