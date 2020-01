Per la seconda settimana di fila, l’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di riproporre la propria promozione denominata Creami WOW Weekend attivabile online a soli 4.99 euro al mese.

La promozione in questione era già stata prorogata la settimana scorsa, con scadenza il 12 gennaio 2020, ma l’operatore ha deciso di renderla nuovamente disponibile in anteprima dal 15 al 17 gennaio e online il 18 e 19 gennaio 2020. Scopriamo insieme i dettagli.

PosteMobile rilancia la Creami WOW Weekend fino al 19 gennaio 2020

L’offerta Creami WOW Weekend, prevede come sempre l’attivazione del piano ricaricabile Creami neXt 1 che comprende credit illimitati per chiamare tutti i numeri mobili e fissi nazionali e per mandare SMS a tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico internet fino in 4G al prezzo di 4.99 euro al mese invece che 10 euro.

Più precisamente, il piano include 5 GB di base ed ulteriori 5 GB aggiuntivi, che vengono erogati entro le 24 ore dall’attivazione della SIM Card. Sì, perché la promozione in questione è attivabile solamente dai nuovi clienti con o senza contestuale portabilità del proprio numero. Il costo della nuova SIM PosteMobile è di 15 euro con 15 euro di credito incluso e la spedizione della stessa è gratuita.

In Roaming all’interno dell’Unione Europea, i clienti potranno utilizzare la Creami WOW Weekend alle stesse condizioni nazionali, con però un limite mensile di traffico pari a 2.34 Giga per tutto l’anno. Una volta superata tale soglia, l’operatore applicherà il costo di 0.42 centesimi di euro per ogni MB utilizzato. Come anticipato precedentemente, l’offerta è già disponibile in anteprima a partire da ieri 15 gennaio 2020, seguite il link per attivarla.