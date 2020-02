Google Chrome è sottoposto a continui aggiornamenti, al fine di rendere questo strumento di navigazione Web quanto più completo e sicuro possibile. Un prossimo update del browser Web di casa Google implementerà una funzione che viaggia proprio in questa direzione, nel tentativo di rendere Chrome un luogo più sicuro e proteggere l’utente da eventuali malware e virus di vario genere che possano compromettere la riservatezza dei dati personali o il corretto funzionamento del dispositivo utilizzato.

E’ stato lo stesso colosso di Mountain View ad annunciare, sul proprio Blog, che con i prossimi aggiornamenti Chrome garantirà che le pagine sicure (HTTPS) scarichino solo ed esclusivamente file sicuri. Nello specifico, Google Chrome bloccherà il download dei contenuti misti (.exe, .zip, .iso, immagini, file audio, video, documenti di testo) non sicuri. Il passaggio sarà graduale ed interesserà dapprima un certo tipo di contenuto misto, per poi arrivare alle versione 86 di Google Chrome – il cui lancio è previsto per Ottobre – in cui verranno bloccati tutti i download di contenuti misti.

Allo stesso modo, Google Chrome non procederà subito con il blocco automatico del download. Al blocco vero e proprio (questo sarà implementato a partire dalla versione 84 del browser Web), precederà una fase in cui Chrome si limiterà ad avvisare l’utente riguardo la potenziale minaccia che quel determinato file può rappresentare.

Nel caso in cui il tutto vi sia poco chiaro, rimandiamo al comunicato ufficiale in cui vengono spiegati tutti i passaggi che porteranno al blocco definitivo del download dei contenuti misti non sicuri.

Google Chrome, Live Caption in arrivo anche sul browser Web?

Un futuro aggiornamento di Chrome, poi, potrebbe introdurre la funzione di Live Caption anche sul browser Web di Google. Questa, infatti, è una funzionalità implementata sugli smartphone compatibili con Android 10 e consiste in sottotitoli automatici che vengono applicati a video, messaggi audio, podcast ed altri contenuti in lingua.

Si immagina, dunque, che questi sottotitoli in tempo reale siano disponibili anche eseguendo un qualsiasi tipo di contenuto multimediale in lingua da Chrome. Al momento, tuttavia, così come segnalato dai ragazzi di XDA-Developers, questa funzionalità è ancora alle prime fasi di sviluppo e potrebbe passare un po’ di tempo per vederla nella versione stabile di Google Chrome.