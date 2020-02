Google Chrome è tra i browser Web più utilizzati al mondo. Ciò lo si deve, principalmente, alla sua semplicità d’uso, alle molteplici funzionalità qui disponibili, alle numerose opportunità di personalizzazione offerte e al fatto che Chrome offra un’esperienza utente fluida e veloce, con tempi di caricamento delle pagine quasi immediati (ovviamente, ciò dipende anche dalla Rete).

A dire il vero, Google Chrome offre così tante funzioni che, spesso e volentieri, si finisce con l’ignorare quelle più nascoste ed utilizzare solo quelle più fondamentali. In questo articolo, daremo un’occhiata ad una serie di opzioni e funzionalità che potresti non conoscere.

Google Chrome, quattro funzioni che potresti non conoscere

Anzitutto, sei sei in possesso di uno smartphone con Android 10 puoi abilitare la Dark Mode anche sul tuo browser Chrome. Per farlo, non dovrai altro che avviare l’app, cliccare sull’icona del Menu, poi sulla voce Impostazioni e infine su Temi. Una volta qui, clicca sull’opzione Scuro ed il gioco è fatto: al tuo Google Chrome è stato applicato il tema scuro.

Cosa fai per passare da una scheda all’altra di Google Chrome? Immagino che tu sia abituato a cliccare sul numeretto situato a destra della barra degli indirizzi per poi cliccare sulla scheda che ti interessa aprire. Esiste, però, un altro modo per passare ad un’altra scheda in modo più veloce: effettuare uno swipe verso destra (o sinistra) sulla barra degli indirizzi.

Ti interessa una particolare pagina Web e vorresti rileggerne il contenuto in un secondo momento, magari da offline? Puoi scaricare l’intera pagina come documento PDF. Per farlo, accedi al Menu di Google Chrome, poi clicca sulla voce Condividi. Dopodiché, clicca sulla voce Converti in Adobe PDF, oppure clicca sulla voce Stampa e cambia la stampante in Salva come PDF. Clicca sull’apposito tasto per il download del file ed il gioco è fatto.

Non conosci il significato di una parola? Semplicemente effettua un clic prolungato su di essa fino a selezionarla: si aprirà un piccolo pannello in cui ti vengono mostrati tutti i risultati correlati a quella parola.