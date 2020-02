Esiste un manipolo di truffatori che agisce contro ENEL ed i loro contatori digitali allo scopo di evadere le tasse. A fine mese si ritrovano a pagare soltanto il costo base con il residuo di qualche rata per il canone RAI che non concede mai una tariffazione elevata. Pagano poco usando un trucco che consiste nell’utilizzare un dispositivo che si trova liberamente sul mercato a pochi euro. La Polizia italiana in collaborazione con la società elettrica ha scoperto il giro della truffa e tratto in arresto i trasgressori.

ENEL scopre il trucco: i contatori erano modificati per nascondere i consumi

La riduzione dei consumi elettrici è una pratica comune tra coloro che non vogliono pagare la componente elettrica a prezzo pieno. La detrazione dei KWh viene messa in atto con l’uso di un semplice magnete che modifica il campo elettromagnetico interno del contatore. Viene messo in testa alla copertura alterando il conteggio elettrico che normalmente prevederebbe un listino molto più alto a prescindere dalla fascia oraria.

La frode è stata scoperta nel corso dei recenti mesi del 2019 quanto le autorità hanno tratto in custodia 10 utenti sorpresi a manomettere i contatori tramite questo metodo. Il fatto è accaduto nella capitale e da allora la morsa dei controlli si è fatta sempre più stretta dietro le segnalazioni di vicini di casa e tecnici della compagnia.

Il fatto che salta all’occhio è la presenza di strumenti professionali nelle abitazioni. Apparecchiature che, secondo una prima ricostruzione, sono state fornite proprio dai tecnici della compagnia.

Nel corso di queste ore il personale ENEL si sta impegnando nello svolgere nuovi controlli dopo i feedback dei clienti che hanno deciso di denunciare gli illeciti. Continuano ad arrivare nuove segnalazioni.