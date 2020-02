Il colosso americano Apple ha enormi progetti, come abbiamo potuto vedere negli scorsi giorni, per la propria gamma di iPhone durante questo 2020. Nonostante questo, il noto analista Ming-Chi Kuo ha rivelato che il colosso potrebbe tagliare la produzione dei prossimi iPhone.

Il motivo potrebbe avere luogo con l’arrivo del terribile virus Cinese chiamato Coronavirus. Quest’ultimo potrebbe creare non pochi problemi alla Cina, infatti l’azienda ha anche deciso di chiudere i propri store nel Paese.

Apple: il coronavirus potrebbe tagliare la produzione di iPhone

Il noto analista Ming-Chi Kuo, specializzato sulle previsioni che riguardano i prodotti di Cupertino, ha deciso di parlare in merito alla situazione in Cina causata dal coronavirus, che potrebbe rallentare e tagliare la produzione di iPhone nel corso del 2020. Ne parliamo ormai da giorni, il coronavirus sta facendo moltissimi danni in tutti i fronti. Cupertino non rimarrà di certo illesa, dato che ha la maggior parte della sua catena produttiva in Cina.

Secondo Kuo ci saranno dei bruschi cali di almeno il 10% sulla produzione degli smartphone. I cali riguarderanno soprattutto il primo trimestre dell’appena iniziato 2020. Ovviamente anche le stime delle vendite sono scese, si passa infatti a circa 36/40 milioni di unità. L’analista ha però deciso di non sbilanciarsi con le previsioni del secondo trimestre.

Questo fa mettere in conto che ci possano essere delle ripercussioni anche per questo periodo. In moltissimi si stanno chiedendo se la situazione possa interferire anche con il lancio dell’attesissimo iPhone SE 2. Ma per il momento non abbiamo nessuna informazione ufficiale a riguardo, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per ricevere altri aggiornamenti.