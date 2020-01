Apple dovrebbe presentare ben cinque iPhone entro la fine di quest’anno, ed il primo smartphone a debuttare sul mercato sarà iPhone SE2 (o iPhone 9), la proposta più economica del colosso di Cupertino. Parola di Ming Chi Kuo, analista noto per aver azzeccato molte delle novità poi presentate ufficialmente da Apple.

Stando a quanto riferito da Ming Chi Kuo, il successore di iPhone SE sarà dotato di un display da 4,7 pollici ed un design in stile iPhone 8. Questa ipotesi è stata di recente confermata da una serie di render pubblicati in Rete da @OnLeaks, e che mostrano un melafonino con un aspetto molto simile ad iPhone 8, se non fosse per un pannello posteriore realizzato in frosted glass, il vetro che caratterizza gli iPhone 11 Pro e che dovrebbe poter garantire la ricarica wireless.

iPhone SE2, presunte caratteristiche e VIDEO render

Anche le dimensioni di iPhone SE2 sembrano essere molto simili a quelle del modello sopra citato (138,5 x 67,4 x 7,8 mm). Per quanto riguarda il comparto hardware, occorre tener presente che iPhone SE2 sarà la nuova proposta economica di Apple, per cui non dovremmo aspettarci le prestazioni e le componenti di un top di gamma.

A partire dal comparto fotografico, che sembra essere caratterizzato da una sola fotocamera posteriore con flash LED singolo ed una sola selfie-camera. Vera novità di iPhone SE2 sarà l’A13 Bionic, il nuovo processore di casa Apple, che dovrebbe comunque garantire delle ottime prestazioni su un dispositivo così “economico”. Oltre ciò, ci si aspetta anche una batteria più capiente. Insomma, non ci resta che attendere per scoprire se, in effetti, iPhone SE2 sarà realmente così. Intanto, vi lasciamo ai render del melafonino.