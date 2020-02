In questi ultimi giorni la situazione in Cina è molto grave a causa del Coronavirus. Oltre agli ingenti danni alla popolazione, questa epidemia sta causando diversi problemi anche dal punto di vista economico e commerciale. Molte aziende cinesi del settore mobile, infatti, hanno già deciso di chiudere tutti i propri negozi fisici per evitare altri contagi della malattia. Due di queste aziende molto note, cioè Honor e Xiaomi, hanno poi preso un’altra importante decisione.

Honor e Xiaomi terranno i propri eventi di presentazione del 2020 soltanto online a causa del Coronavirus

A causa del Coronavirus, le aziende cinesi Honor e Xiaomi hanno deciso di tenere i propri eventi di presentazione di prodotti tecnologici di quest’anno soltanto in streaming online. Questa decisione sembra quasi obbligata, poiché l’attuale situazione in Cina è piuttosto grave. Per evitare di aumentare il numero dei contagi causati dal virus, non tenere più eventi di presentazione fisici sembra attualmente l’unica alternativa possibile. Quest’anno sarà dunque un periodo molto complicato da affrontare da parte delle tante aziende cinesi del settore tecnologico.

Come già accennato, sia Xiaomi che Honor terranno quindi i loro eventi di presentazione online. Per quanto riguarda Xiaomi, sappiamo che dovrebbero essere presentati sul mercato mobile due nuovi smartphone top di gamma, cioè i futuri Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro. Per quanto riguarda Honor, invece, al momento non si conosce ancora nulla di certo, anche se è probabile che verrà annunciato un misterioso smartphone attualmente conosciuto con il nome in codice di Honor MOA-AL00 (il quale è stato avvistato su TENAA qualche settimana fa).