WhatsApp abbandona questi smartphone da questo mese di febbraio

Stare al passo con i tempi ad oggi è fondamentale soprattutto quando vengono tirate in ballo le app tanto amate. Tra queste rientra di diritto anche WhatsApp, app importantissima per il mondo delle comunicazioni.

A quanto pare, come in molti avranno notato in questi anni, gradualmente il colosso colorato di verde prende delle decisioni. Infatti ogni anno alcuni dispositivi stanno uscendo dall’orbita di supporto di WhatsApp, che ora ha salutato definitivamente altri dispositivi. Più in particolare rientrano nella lista gli smartphone con iOS 7 e precedenti o Android 2.3.7. Ecco infine una lista con tutti i device che non avranno più il supporto.

WhatsApp: la lista completa degli smartphone che questo mese saluteranno definitivamente l’app più famosa al mondo