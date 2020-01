WhatsApp: questi smartphone a febbraio non avranno più supporto

Ogni anno WhatsApp abbandona una serie di smartphone con il suo supporto e sembra che anche il prossimo mese di febbraio sarà così. Tra qualche giorno infatti una lunga lista di dispositivi mobili vedrà la fine di un’era.

Più in particolare tutti i device con a bordo Android 2.3.7 o precedenti non avranno più l’apporto della famosa app. Il tutto a partire dal 1 febbraio. Per quanto riguarda iOS invece la questione è più semplice: tutti gli smartphone con iOS 7 o precedenti non avranno più il supporto.

WhatsApp: la lista completa degli smartphone che presto non saranno più supportati dalla famosa app di messaggistica

La lista che vedete proprio qui sotto evidenzia un aspetto fondamentale: gli smartphone che non avranno più il supporto di WhatsApp sono davvero obsoleti, per cui sarete in pochi a possederli.