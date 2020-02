La Cisco, multinazionale specializzata in networking ha inaugurato al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, uno spazio dedicato alla Cybersecurity, ovvero la sicurezza informatica che diventa sempre più importante ogni giorno, considerato quanto ormai il mondo dell’informatica sia mescolato alla nostra quotidianità.

In cosa consiste esattamente questo spazio innovativo

Il Cybersecurity Co-Innovation Center di Cisco, così si chiama questo spazio dedicato alla co-innovazione, è il primo spazio in Europa e il secondo in tutto il mondo. Si tratta di un’area specificamente dedicata a laboratori per lo sviluppo di innovazioni di vario tipo, spazi dimostrativi, luoghi d’incontro di ricercatori e sviluppatori, dover poter svolgere seminari e incontri tematici. Si lavorerà molto sulla Privacy dei cittadini ma anche sulla protezione delle aziende, con il tentativo di divulgare la cultura tecnologica attuale e quella scientifica ad essa strettamente collegata. Sono previsti anche degli incontri educativi con i più giovani, dei workshop, nonché eventi speciali per i fine settimana, come ad esempio la Milano Digital Week, o la Notte Europea dei Ricercatori.

Questo spazio sarà anche aperto alle famiglie e a chiunque sia curioso di approfondire l’argomento della cybersecurity. Una delle cose importanti che accadrà all’interno di questo spazio, sono soprattutto i corsi di formazione che vi si terranno, poiché questo spazio diventerà la Cisco Networking Academy, in cui la Cisco porterà e donerà al Museo di Milano che la ospita, una serie di apparecchiature e attrezzature tecnologiche di vario genere. A Scuola di Internet, sarà uno dei progetti che si vedranno ospiti del Museo, evento dedicato nello specifico all’educazione dei bambini ad un uso più consapevole di internet. Oltre 20 milioni di oggetti sono connessi ad internet oggi e ben presto arriveranno a superare i 500 milioni, è quindi arrivato il momento di dedicarsi maggiormente alla cooperazione tra Cisco e gli altri enti coinvolti.