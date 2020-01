Uno dei giochi più popolari al momento collaborerà presto con una delle piattaforme di social media più utilizzata; Fortnite ha aperto una ‘competizione di danza’ in collaborazione con TikTok per portare le mosse dei giocatori all’interno del gioco come emote.

Gli utenti di TikTok sono incoraggiati a inviare le proprie “mosse di danza originali” attraverso la piattaforma video in formato corto, con la promessa che quelle più belle ed originali saranno trasformate in emote. Ciò significa che potresti vedere una tua mossa di danza all’interno di Fortnite ed utilizzarla con i tuoi amici ed altri milioni di giocatori.

Fortnite, con TikTok puoi vincere ricchi premi

Non è una mossa sorprendente da Epic Games, lo sviluppatore di Fortnite, che negli ultimi anni è stata occupata con varie azioni legali per le emote nei suoi giochi. C’è anche una ricompensa per i creatori di una nuova emote: le mosse vincenti faranno guadagnare al proprietario 25.000 V-Bucks ed un pacco con diversi oggetti del franchise Fortnite. Tra questi c’è una cartella, un Funko, un paio di felpe con cappuccio, un drone simile al bus di battaglia sul gioco e un nuovo gioco marchiato Fortnite.

Per vincere hai bisogno obbligatoriamente di TikTok. Puoi scaricare l’app da App Store e Google Play e creare un account per iniziare a navigare nel social media. Quando sei nell’app, devi filmarti mentre esegui una mossa di danza originale e taggare il video con #EmoteRoyaleContest. Ricorda che il video non deve essere più lungo di quindici secondi e devi utilizzare una delle tracce musicali pre-approvate da Epic.

La competizione è iniziata il 18 gennaio e terminerà il 24 gennaio.