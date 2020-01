I contatori truccati di Enel e Acea: come funziona la truffa?

Nonostante siano intervenute le società Enel e Acea per arginare il fenomeno, non si sono visti risultati. I truffatori hanno continuato a modificare i contatori, anche prima dell’utilizzo stesso di questi. A volte son state concesse “mazzette” agli operatori in cambio di una manomissione dei contatori, delle volte invece son stati proprio gli utenti che hanno utilizzato gli allacci abusivi per usufruire dell’energia elettrica.

A tutto questo si sommano anche i sequestri che le autorità competenti hanno effettuato. Dalle indagini hanno rinvenuto punzonatrici, placche ed altri mezzi che sono necessari all’uopo. Ricordate che se doveste trovare tracce di manomissione al vostro contatore, vi suggeriamo di contattare immediatamente la Polizia o le forze armate.