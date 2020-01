WhatsApp: così entrate di nascosto senza ultimo accesso

Mediante diversi mezzi, molte persone sono riuscite ad eseguire alcune funzioni su WhatsApp, semplicemente facendo capo ad applicazioni esterne. Ovviamente la piattaforma include anche diverse feature incluse proprio durante il suo percorso, le quali sono state implementate con i nuovi aggiornamenti.

Il pubblico è abituato a questa sorta di continuità che la piattaforma da proprio agli update, i quali sono pronti ad arrivare anche durante questo 2020. Ovviamente però, quando si profila un’occasione ottima, tutti sono pronti a prenderla al volo, proprio come in questo caso. Tempo fa si è parlato di un maggior livello di privacy, il quale può essere raggiunto semplicemente utilizzando una nuova applicazione che piacerà a molti. Stiamo parlando di una soluzione legale e soprattutto molto semplice da utilizzare.

WhatsApp, in questo modo potete entrare in chat di nascosto senza farvi vedere e non aggiornando il vostro ultimo accesso

WhatsApp lo permette, ma con conseguenze che possono limitare anche la vostra azione. Stiamo parlando della possibilità di oscurare l’ultimo accesso, così come l’opportunità di non attivare le spunte blu. Anche sulla nota applicazione di messaggistica potete farlo, ma riceverete lo stesso trattamento non potendo vedere le stesse informazioni in merito ai contatti che visionate. Proprio per questo esiste un’applicazione grazie alla quale potete leggere i messaggi di WhatsApp senza dare nell’occhio.

Stiamo parlando di Unseen, una piattaforma che intercetta tutti i messaggi provenienti proprio da WhatsApp. In questo modo potrete leggerli lì senza registrare il vostro ultimo accesso e senza far vedere al mittente le spunte blu.