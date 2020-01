Il 2020 ha portato tantissime nuove aspettative in merito al mondo del web e soprattutto per quanto riguarda le applicazioni di messaggistica più famose. Tra queste ovviamente di diritto ci rientra WhatsApp, piattaforma che tutti utilizzano al giorno d’oggi per tenersi in contatto in giro per il mondo.

Moltissimi utenti hanno atteso nuovi aggiornamenti, ma a quanto pare di quelli importanti ancora non se n’è vista neanche l’ombra. Secondo quanto riportato nei prossimi mesi arriverà qualcosa di realmente interessante, ma nel frattempo gli utenti stanno cercando dei metodi alternativi. Uno di questi servirebbe per aumentare il livello di privacy, passando in osservati quando si entra in chat senza tra l’altro aggiornare le solite cose. Stiamo parlando dunque di ultimo accesso, o magari le spunte blu, cosa che in realtà è già possibile ma con alcune condizioni. WhatsApp lo permette ma l’utente che disattiva queste opzioni, non potrà vedere le stesse info in merito agli altri contatti.

WhatsApp, con questo metodo potete entrare gratis in chat senza farvi vedere da nessuno passando inosservati

Esistono tanti metodi esterni a WhatsApp che però possono integrare la famosissima applicazione di messaggistica istantanea. Uno di questi prende il nome di Unseen, ed è rappresentato da un’applicazione semplice da usare oltre che gratuita per tutti gli utenti.

La piattaforma di cui stiamo parlando riesce ad intercettare tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp, permettendo agli utenti di leggerli al di fuori dell’App in verde. In questo modo dunque niente ultimo accesso registrato e soprattutto addio alle spunte blu.