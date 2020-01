Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso cinese Xiaomi ha intenzione di sostituire alcune delle sue applicazioni con quelle di Google. Gli smartphone interessati saranno tutti quelli usciti dopo il Mi 8T Pro.

Ormai si sa che la maggior parte dei produttori di smartphone propongono un’interfaccia personalizzata, adottando anche una propria versione di applicazioni che svolgono funzioni più comuni. Xiaomi ha invece deciso di cambiare, ecco tutti i dettagli.

Xiaomi sostituirà delle sue applicazioni con quelle di Google

Xiaomi sui propri smartphone, anche se non tutti, adotta la personalizzazione MIUI, con applicazioni per la gestione di file, calcolatrice, registratore e molto altro personalizzate. L’azienda cinese, con un annuncio a sorpresa, ha recentemente dichiarato che d’ora in poi utilizzerà Google Telefono e Google Messaggi, su tutti i propri smartphone.

Ciò significa che tutti i dispositivi commercializzati in seguito del Mi 9T Pro compreso, riceveranno un aggiornamento che comporterà la sostituzione di queste due applicazioni. La decisione del colosso di adottare GMS e le sue API, è dovuta alla necessità di rispettare la normativa sulla Privacy e riguarderà solo alcune regioni.

Al momento insieme alla versione per la Cina, c’è quella per l’India, l’Indonesia, la Russia, l’Unione Europea e una Global per il resto del mondo. Tra tutte solamente queste ultime due saranno interessate dal cambiamento che dovrebbe avvenire nel corso di questo anno, anche se al momento non abbiamo ancora un termine preciso. Sicuramente l’azienda ha preferito appoggiarsi a Google per alcuni servizi e adeguare di conseguenza i propri dispositivi e le proprie applicazioni.