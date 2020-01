La 3 Italia Play Power Digital 60GB è a tutti gli effetti la nuova promozione da battere, la soluzione ideale per gli utenti che desiderano risparmiare il più possibile su ogni singolo minuto di chiamate, ricevendo nel contempo un bundle invidiabile.

La soluzione che andremo a raccontarvi, è attivabile in via esclusiva dal sito ufficiale dell’operatore telefonico in questione solamente per gli utenti che si trovano ad avere tra le mani una SIM di un operatore virtuale (no Kena Mobile o ho.Mobile), pronti a richiedere la portabilità verso 3 Italia. A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, i costi di attivazione risultano essere praticamente azzerati, infatti sarà necessario versare solamente 20 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, ottenendo in cambio anche 20 euro di credito residuo già incluso.

3 Italia: la promozione da battere straccia Iliad

La Play Power Digital 60GB resta comunque una delle migliori in assoluto, in effetti si possono tranquillamente attivare minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque, 200 SMS da inviare ad ogni numero di telefono, nonché naturalmente 60 giga alla massima velocità disponibile.

Non è previsto un vincolo contrattuale di durata, il canone fisso è pari a soli 6,99 euro al mese ed è da versare tramite il credito residuo della propria SIM ricaricabile. La navigazione, per tutte le nuove attivazioni fino al 6 gennaio 2020, è gratuita alla velocità del 4G (salvo proroga della promozione), in caso contrario l’utente dovrà versare 1 euro al mese per accedere alla rete più veloce. Per ogni altra informazione collegatevi al sito ufficiale entro la fine del mese corrente.