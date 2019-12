Google è un’azienda che segue quelle che sono le esigenze dei propri utenti; di fatto lancia spesso servizi e software utili per la clientela business così come per l’utilizzatore medio. Le app innovative per la gestione dei file e della produttività, oppure ancora i continui aggiornamenti che migliorano e stravolgono continuamente l’esperienza in meglio, sono le caratteristiche principali dell’azienda di Mountain View.

Nell’ambito chat per esempio, Hangouts è stato un esperimento che, riproposto in più salse, sperava di contrastare il predominio di Skype e di tutte quelle App per la messaggistica online come Viber, Line, Whatsapp. In realtà il software di BigG non ha mai avuto il successo sperato ma adesso, sembra che la società abbia trovato il modo per conquistare il mercato rubando lo scettro alle App sopracitate. Stiamo parlando dei nuovi SMS 2.0, basati su un nuovo protocollo.