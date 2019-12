I clienti del gestore francese Iliad hanno a disposizione straordinarie promozioni proposte dai vari gestori rivali, tra i quali Wind. Quest’ultimo rivolge loro la sua offerta Wind All Inclusive 50 Flash che può essere attivata sostenendo una spesa mensile di soli 6,99 euro; e senza andare incontro ad alcun costo di attivazione o vincolo da rispettare. La tariffa può essere richiesta esclusivamente dai clienti Iliad che effettuano il trasferimento del numero e l’attivazione può avvenire soltanto attraverso il sito ufficiale del gestore. I nuovi clienti Wind, quindi, possono accedere alla sezione “Offerte Per Te“, richiedere la straordinaria tariffa All Inclusive e procedere con l’acquisto della nuova SIM.

Quest’ultima è automaticamente spedita dal gestore tramite corriere e può essere attivata dai clienti in un secondo momento grazie al servizio di video identificazione così da non dover necessariamente essere presenti al momento della consegna.

Passa a Wind con l’offerta All Inclusive 50 Flash a soli 6,99 euro al mese!

La promozione Wind All Inclusive 50 Flash permette di ottenere ogni mese:

minuti illimitati verso tutti i numeri

100 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati in 4G.

Il costo mensile da sostenere è di soli 6,99 euro, da saldare tramite credito residuo. L’attivazione non prevede alcuna spesa se non quella necessaria per la nuova SIM e per la prima ricarica da utilizzare per sostenere il primo rinnovo della promozione.

L’operatore include nel prezzo i servizi importanti, quindi i clienti possono usufruire del servizio di navigazione hotspot, dell’SMS MyWind e del servizio di segreteria telefonica, senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo.