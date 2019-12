La passa a Vodafone più speciale di questa parte finale dell’anno è sicuramente la Special Unlimited, splendida occasione per approfittare di 50 giga di traffico dati con un esborso veramente minimo, soli 7 euro al mese a tempo indeterminato.

Frenate gli entusiasmi, la promozione non è attivabile da ogni consumatore sul territorio italiano, ma è distribuita in versione operator attack, ciò sta a significare che potrà essere raggiunta solamente dai clienti in uscita da Iliad o da un operatore virtuale con portabilità obbligatoria.

Il costo iniziale da sostenere equivale nello specifico a 12 euro per l’offerta ed a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, un totale di 22 euro a cui bisognerà comunque aggiungere altri 7 euro per coprire la prima mensilità.

Passa a Vodafone: ecco l’offerta che non ti aspetti

Al suo interno sono comunque stati posizionati tantissimi contenuti, a partire dai 50 giga di traffico dati alla massima velocità di 600Mbps in download, passando per minuti illimitati da utilizzare per chiamare chiunque, o SMS illimitati da inviare ad ogni numero di telefono in Italia.

Non è previsto un vincolo contrattuale di durata, il cliente potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza temere di dover pagare penali di alcun tipo. La richiesta di attivazione potrà essere presentata direttamente nei punti vendita senza particolari difficoltà o problemi, è presente anche una versione SMS winback, quindi alcuni fortunati riceveranno il messaggio informativo che li inviterà a recarsi personalmente in negozio per la portabilità con la quale attivare la Vodafone Special Unlimited. I rinnovi sono su base mensile con addebito del canone direttamente sul credito residuo della nuova SIM.