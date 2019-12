Iliad stupisce e convince: due offerte sul sito ufficiale a partire da 4 euro

Fare presentazioni per mostrare al pubblico lo spessore di Iliad attualmente è davvero superfluo, dal momento che a parlare e l’esperienza del gestore. È vero, stiamo parlando di una realtà che persiste in Italia da poco meno di un anno e mezzo, ma con risultati già eclatanti. Infatti l’azienda è riuscita ad arrivare al quarto posto tra i gestori di maggior livello nel paese, e soprattutto con un gran seguito di utenti.

Infatti questi sono arrivati oltre i 4,5 milioni e come narra la pubblicità, almeno il 98% di essi sono attualmente felici. Le promozioni hanno fatto il lavoro più importante, dal momento che con i loro prezzi hanno portato tante persone a cambiare provider. Attualmente la più importante è ancora disponibile, ma sembrerebbe non essere la sola almeno secondo quanto visto sul sito ufficiale. Proprio per difendersi dagli attacchi della concorrenza, Iliad ci ha tenuto a ricordare che ci sono altre due promo proprio sul suo sito ufficiale.

Iliad, ecco le due promozioni che in tanti credevano fossero scadute e che invece sono disponibili sul sito ufficiale

Oltre a quella da 50 giga, Iliad possiede altre due promozioni davvero interessanti sul sito ufficiale. La prima, la Giga 40, include al suo interno 40 giga in 4G per navigare sul web oltre ai canonici minuti ed SMS illimitati verso tutti.

Il prezzo in questo caso è di 6,99 euro al mese per sempre mentre nel caso della seconda promo, di 4,99 euro al mese per sempre. Stiamo parlando ora della solo voce, promozione che invece include solo minuti ed SMS senza limiti verso tutti.