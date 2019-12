I simulatori calcistici come Fifa 20 mantengono alto il nostro spirito agonistico. L’importante è vincere sempre, in qualsiasi modo. Con i migliori trucchi sarà impossibile arrivare al fischio finale con una sconfitta. Ultimamente questo gioco è diventato un fenomeno virale tra gli amanti del calcio. Lo sviluppatore ha proposto ed arricchito una piattaforma famosa a livello internazionale. Tutti vogliono giocare ma nessuno vuole assaporare il gusto amaro della sconfitta. Ecco come riuscire a vincere ogni partita.

Fifa 20: come vincere tutte le partite con questi trucchi

EA Sport ha sviluppato il nuovo sistema di gioco potenziandolo secondo uno schema di aggiornamento che ultimamente concede tre opzioni aggiornate. In particolare si fa menzione degli update: finalizzazione a tempo, tempo possesso palla e intercettazione dei passaggi.

Molti giocatori hanno notato il nuovo assetto del gioco e tutti i recenti cambiamenti. Per quanto riguarda l’intercettazione dei passaggi si consiglia di effettuare la manovra solo nel momento in cui ci si trova nelle immediate vicinanze del giocatore avversario.

Per il possesso palla ci sono alcuni consigli da tenere in considerazione per rendere le dinamiche di gioco più realistiche. I players consigliano di effettuare azioni combinate con passaggi, cross, dribbling ed azioni che portano al goal.

La finalizzazione a tempo, per finire, fa notare un grande cambiamento fin dai primi minuti di gioco. La usano soltanto i player più esperti in quanto non è facile da gestire nel caso in cui si sia nelle condizioni di essere dei giocatori neofiti.

Hai qualche altro trucco da consigliare per gestire al meglio Fifa 20? Spazio ai commenti.