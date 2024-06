Delta, la compagnia taiwanese, ha presentato durante il Computex 2024 a Taipei delle tecnologie rivoluzionarie che potrebbero cambiare il modo in cui usiamo le reti Wi-Fi. Con nuove tecnologie sviluppate, sarà possibile monitorare segni vitali come la frequenza respiratoria e cardiaca semplicemente analizzando le interferenze nei segnali Wi-Fi.

Nuove tecnologie per le reti Wi-Fi

Il Dr. Tzi-Cker Chiueh, del centro di ricerca di Delta, ha dimostrato come la sensibilità dei segnali Wi-Fi possa rilevare piccoli movimenti e variazioni ambientali. Utilizzando misurazioni precise del tempo di volo e dell’angolo di arrivo dei segnali Wi-Fi all’interno di una stanza, sono stati sviluppati algoritmi capaci di tracciare la respirazione con elevata precisione.

Secondo quanto riportato da The Register, l’algoritmo di stima della frequenza respiratoria raggiunge una precisione del 95% fino a 5 metri di distanza, mentre i movimenti leggeri causati dal battito cardiaco sono stati rilevati con una precisione dell’83% fino ad 1 metro di distanza.

Questa tecnologia potrebbe essere incorporata negli smartphone, eliminando la necessità di indossare dispositivi dedicati per il monitoraggio della salute. Delta sta anche considerando impieghi più ampi, come il monitoraggio di pazienti in ospedali o anziani in case di riposo, senza la necessità di sensori biomedici o attrezzature ECG.

I progetti innovativi di Delta

Un altro campo di interesse è la sicurezza, con la possibilità di rilevare bambini e animali lasciati in auto in condizioni di forte calore. Questa tecnologia potrebbe anche ottimizzare la performance della rete in ambienti difficili come magazzini, regolando automaticamente la configurazione dei punti di accesso per raggiungere prestazioni confrontabili con quelle delle reti private 5G.

La keynote ha anche esplorato altri progetti innovativi di Delta, come la modellazione 3D automatizzata per l’ispezione di infrastrutture tramite droni senza GPS e l’allenamento dei robot a navigare in ambienti complessi.

Sebbene non siano state fornite date precise riguardo alla trasformazione di questi progetti in prodotti concreti, le dimostrazioni effettuate meritano sicuramente attenzione e riconoscimento per il loro potenziale innovativo.