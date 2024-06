C’è una novità interessante sul fronte delle autostrade italiane. Autostrade per l’Italia sta sperimentando qualcosa di nuovo sulla Diramazione Roma Sud dell’Autostrada A1, proprio vicino allo svincolo di Torrenova. Hanno introdotto un sistema di illuminazione stradale che promette di cambiare il gioco.

I proiettori a LED che segnalano anche incidenti

Ma come funziona questo sistema? Hanno installato 41 proiettori a LED lungo la barriera stradale, distanziati di 4,5 metri e posti a soli 0,9 cm dal suolo. Non è da sottovalutare, perché questi non sono solo proiettori qualunque. Fanno parte di un sistema che utilizza la luce radente per evidenziare i bordi della strada, migliorando di gran lunga la visibilità e quindi la sicurezza.

Questi proiettori a LED sono incredibilmente efficienti dal punto di vista energetico. Ogni singolo apparecchio consuma solo 16W. Non male, vero? E il bello è che si integrano perfettamente con le barriere di sicurezza esistenti, eliminando quei vecchi pali di illuminazione che tanto inquinano.

Hanno fatto una prova anche sulla Tangenziale di Napoli, e i risultati sono stati sorprendenti. Lungo il viadotto di Capodichino, hanno installato 1800 di questi proiettori, risparmiando il 33% di energia per chilometro. E non è solo questione di risparmio energetico, ma anche di sicurezza. Aiutano a segnalare problemi di traffico e incidenti in modo più rapido ed efficace.

Tutto il sistema di gestione è controllato da un centro operativo che monitora costantemente la situazione. Questi proiettori non sono solo luce, possono anche rilevare impatti sulle barriere, veicoli fermi in modo anomalo e veicoli in contromano. E usano luci di diversi colori per segnalare specifici problemi, come il traffico intenso o un’auto che va nella direzione sbagliata.

Autostrade per l’Italia e il suo impegno ecologico

Insomma, l’idea è promettente. Autostrade per l’Italia sta pensando di estendere questo sistema anche ad altre strutture, come le opere d’arte lungo le autostrade. Un passo avanti verso una guida più sicura e rispettosa dell’ambiente.