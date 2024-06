Un recente aggiornamento per la versione Beta di WhatsApp per Android ha introdotto due interessanti novità. Una riguarda la privacy e l’altra la creazione di eventi all’interno delle community. La prima nuova funzione è presente nell’aggiornamento 2.24.12.27 e permette di scegliere con chi condividere gli aggiornamenti di stato. In questo modo vengono migliorate le opzioni di privacy. Prima della pubblicazione di un nuovo stato, appare un menu con due opzioni.

Il funzionamento dell’opzione è molto semplice. Selezionando “Tutti i contatti“, lo stato sarà visibile a chiunque sia presente in rubrica senza alcuna restrizione. Invece, scegliendo “Contatti specifici“, sarà possibile selezionare un gruppo di persone selezionate. Al momento, la funzione è disponibile solo per un numero ristretto di beta tester. Non è ancora noto quando sarà distribuita a un pubblico più ampio o sulla versione stabile dell’app.

WhatsApp rilascia un nuovo aggiornamento

La seconda novità riguarda la creazione di eventi all’interno delle community. Quest’ultima, introdotta, nella nuova versione Beta di WhatsApp, offre la possibilità di associare un’immagine di copertina agli “avvenimenti”, rendendoli visivamente più attraenti e riconoscibili.

Tale aggiunta è molto utile nel caso in cui gli eventi siano numerosi, poiché scorrere una lunga lista di eventi senza immagini può risultare confusionario. La funzione in questione, invece, migliora notevolmente tale aspetto. Associare un’immagine a ciascun evento consente di identificarli rapidamente. Anche per questa funzione Meta non ha ancora annunciato quando intende procedere con una sua distribuzione più ampia.

Suddette innovazioni, anche se risultano essere ancora in fase di test, promettono di rendere WhatsApp un’applicazione sempre più versatile e user-friendly. La loro introduzione è arrivata con il solo obiettivo di rispondere alle esigenze di un numero maggiore di utenti. Non resta che attendere che le due funzioni vengano distribuite ufficialmente anche nella versione stabile di WhatsApp. In questo modo tutti gli utenti potranno approfittare delle nuove funzioni in arrivo.