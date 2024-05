HUAWEI WATCH FIT 3 è ufficiale, monitora il fitness e la salute in maniera avanzata

È stato ufficializzato il nuovo HUAWEI WATCH FIT 3, uno smartwatch che arriva con un design innovativo di tipo squadrato e con materiali di altissima qualità. Anche qui si vede la filosofia Fashion Squared ma soprattutto si nota un’esperienza totalmente nuova all’insegna dell’eleganza e della modernità.

Tutti gli amanti del fitness possono apprezzare nuovi aggiornamenti per quanto riguarda salute e sport, godendo quindi di un’esperienza sensibilmente migliorata usando l’app StayFit. Ora disponibili a bordo i nuovi TruSleepTM 4.0 e TruSeenTM 5.5 per un monitoraggio completo del proprio benessere. In più, HUAWEI FIT 3 offre 5 nuove modalità sportive, tra cui il padel, e offre suggerimenti intelligenti per i propri allenamenti. In più vanta un’autonomia in grado di spingersi fino a 10 giorni.

Estetica e design all’insegna dello stile e della leggerezza

Realizzato con un corpo in lega di alluminio, il HUAWEI WATCH FIT 3 mostra anche una cassa con bordi arrotondati e una corona esterna. Pesa solo 26 grammi ed ha uno spessore di 9,9 mm, il tutto all’insegna del comfort più totale.

Il nuovo HUAWEI WATCH FIT 3 monta uno display da 1,82 pollici AMOLED 2.5D con un rapporto schermo-corpo del 77,4%. La luminosità massima è pari a 1500 nit e si regola automaticamente in base all’ambiente circostante.

Il monitoraggio del fitness di HUAWEI WATCH FIT 3 è perfetto

Usando l’app Stay Fit gli utenti possono avere un’esperienza migliorata per lo sport e per seguire una dieta sana. L’app offre un database globale aggiornato e consente di effettuare un’analisi nutrizionale per avere un’alimentazione equilibrata.

HUAWEI WATCH FIT 3 introduce anche le smart suggestion, con cui l’orologio suggerirà quali tipi di esercizi seguire e la durata necessaria delle sessioni di allenamento, sulla base delle abitudini degli utenti.

Sono disponibili anche altre funzionalità che si basano sul fitness, tutto con guide audio esclusive per riscaldamento e stretching. Con l’app HUAWEI Health si può beneficiare di 660 corsi di allenamento per modellare il proprio corpo e bruciare i grassi, il tutto in collaborazione con la famosa influencer del fitness Pamela Reif.

La precisione di Huawei con Health Scans

HUAWEI WATCH FIT 3 include ora la tecnologia HUAWEI TruSleep 4.0 con cui offre un monitoraggio del sonno più preciso. C’è una nuova funzione, ovvero quella di consapevolezza della respirazione nel sonno che permette di dormire con una maggiore tranquillità.

Disponibile anche il TruSeen 5.5 per monitorare le funzioni vitali in maniera ancora più precisa, tra cui anche la frequenza cardiaca. Anche per le donne si tratta di uno smartwatch perfetto in quanto consente di ricevere informazioni preziose riguardo al ciclo mestruale.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo HUAWEI WATCH FIT 3 è ora disponibile sul Huawei Store al prezzo di 159 € per la versione in nylon e fluoroelastomero. Servono invece 179 € per portare a casa la versione con cinturino in pelle. Si può ottenere gratis un secondo cinturino inserendo il codice AMFIT19. Bisogna seguire queste indicazioni:

selezionare il colore di HUAWEI WATCH FIT 3 su Huawei Store

selezionare il cinturino tra i prodotti in vendita in bundle

inserire il codice AMFIT19 prima di procedere con l’ordine per ottenere il cinturino gratuitamente.

Chi lo acquista dal 7 maggio al 18 giugno può ottenere gratis gli auricolari HUAWEI FreeBuds SE 2.