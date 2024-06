A partire dal 7giugno è disponibile su Netflix una nuova serie TV coreana. Si tratta di Hierarchy che racconta la storia di un gruppo di studenti di una scuola privata in Corea del Sud. L’equilibrio dell’istituto viene sconvolto dall’arrivo di un nuovo studente.

La serie tv è diretta da Bae Hyeon–jin, si basa su amicizie, tradimenti e dinamiche interne del gruppo di ragazzi che frequenta la Jooshin High School, un liceo che fornisce, in Corea del Sud, il migliore servizio educativo. Inoltre, riunisce lo 0,01% dei bambini più ricchi del Paese.

Hierarchy arriva su Netflix

Come si evince dal nome, la scuola è situata nello Jooshin Group, ovvero il principale conglomerato della Corea del Sud. Qui i bambini vengono scelti fin dalla nascita per frequentare l’istituto. Nel prestigioso liceo privato, la cui storia è raccontata da Netflix, ci sono diciotto giovani ragazzi. Intorno a quest’ultimi ruota l’intera trama della serie tv.

Nel cast di Hierarchy troviamo talentuosi attori come Roh Jeong-eui, nota per il suo ruolo in Badland Hunters. Kim Jae-won, conosciuto per la sua interpretazione in Fall for you, e Lee Chae-min, apprezzato per il suo lavoro in Alchemy of Souls. I citati attori portano sullo schermo i complessi personaggi della serie, contribuendo a creare un’atmosfera intensa e coinvolgente.

Hierarchy si distingue non solo per la qualità della sua produzione e la profondità della sua trama, ma anche per la capacità di offrire uno sguardo critico sulla società sud-coreana. In particolare, vengono evidenziate le disuguaglianze sociali e i meccanismi di potere che governano le élite. La serie TV Netflix invita gli spettatori a riflettere sulle dinamiche di privilegio e sull’importanza delle scelte individuali in un contesto di forte pressione sociale. A rendere ancora più accattivante il tutto ci sono le amicizie, gli amori, e i giochi di vendetta in cui si ritrovano i giovani protagonisti dall’arrivo di un nuovo studente nell’istituto.