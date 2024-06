Tra un mese, Vodafone aumenterà il prezzo mensile di alcune offerte di rete fissa per il ramo business. I rincari, saranno significativi, e varieranno tra i 3 e i 13 euro a seconda dell’offerta attiva. Quest’ultimi scatteranno a partire dalla prima fattura successiva al 5luglio 2024. La motivazione dietro la decisione, comune a Vodafone e ad altri operatori, è la necessità di investire sulla qualità della rete in un contesto di mercato in continua evoluzione.

I clienti interessati dalla rimodulazione riceveranno una comunicazione specifica nella loro fattura. Qui verranno riferiti i dettagli delle variazioni economiche, l’importo esatto dell’aumento e la data entro cui possono esercitare il diritto di recesso senza penali o costi aggiuntivi.

Vodafone Business introduce nuovi aumenti

I clienti che non desiderano accettare le modifiche contrattuali potranno passare ad altro operatore mantenendo il proprio numero, senza penali né costi di disattivazione. Per procedere è importante specificare come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali“. La procedura deve essere effettuata entro 60giorni dalla ricezione della comunicazione.

Per facilitare il recesso senza penali o costi di disattivazione, i clienti possono inoltrare online la richiesta di recesso, accedendo alla pagina del proprio account e selezionando la tipologia e i numeri da dismettere. Verrà inviato un PIN sul contatto registrato. Quest’ultimo dovrà essere inserito per confermare la richiesta. In alternativa, possono inviare una raccomandata A/R alla Casella Postale 190-10015 IVREA, mandare una PEC all’indirizzo servizioclienti@vodafone.pec.it. Infine, è possibile contattare telefonicamente il Servizio Clienti al numero 42323 o compilare il modulo apposito in uno dei punti vendita Vodafone.

In caso di mancato utilizzo del modulo precompilato, l’operatore richiede che la comunicazione contenga: partita IVA, codice cliente, nome e cognome del referente o intestatario, modalità di recesso parziale o totale, lista dei numeri di telefono, motivo del recesso, informazioni per il ricontatto, e-mail e telefono. Le modalità, come accennato, verranno specificate ulteriormente nella comunicazione fornita da Vodafone.