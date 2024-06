“Emily in Paris“, disponibile su Netflix, sta per ritornare con la sua 4stagione. Sarà diviso in due parti: la prima con cinque episodi sulla piattaforma a partire dal 15agosto. La seconda parte verrà rilasciata il 12settembre, sa sarà composta sempre da 5episodi.

Netflix ha svelato le prime immagini della nuova stagione. Secondo Marylin Fitoussi, la costumista della serie, ci sarà una notevole evoluzione del personaggio di Emily. La protagonista sta emergendo, affermandosi e diventando molto più forte, con uno stile che reinterpreta i codici della moda parigina.

Emily in Paris torna su Netflix: rilasciate le prime immagini promozionali

La trama riprenderà dal matrimonio fallito tra Camille e Gabriel. Ciò lascerà la nostra protagonista sconvolta e divisa tra i sentimenti per due uomini diversi. La situazione si complica ulteriormente quando Gabriel scopre che la sua ex è incinta, confermando così le peggiori paure di Alfie. Sul fronte professionale, Sylvie sarà costretta a confrontarsi con un difficile dilemma del passato per il bene del suo matrimonio, mentre l’Agence Grateau affronterà cambiamenti significativi. Mindy e la sua band si preparano per l’Eurovision, ma la mancanza di fondi li costringerà a trovare modi creativi per risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è palpabile mentre collaborano per ottenere una stella Michelin. Due grandi segreti però potrebbero compromettere i traguardi raggiunti.

Per il cast, oltre a Lily Collins (Emily Cooper) e Ashley Park (Mindy Chen), sono stati riconfermati tutti i volti noti dell’avvincente storia parigina che sta conquistando il pubblico sin dal debutto della serie su Netflix (2020). Il grande successo dello show ha portato a due candidature ai Golden Globe nel 2021. Si tratta di miglior serie commedia o musicale e miglior attrice in una serie commedia o musicale (Lily Collins).

La serie è ambientata a Parigi, come noto, ma alcune scene della quarta stagione sono state girate in Italia, per la precisione a Roma, come dichiarato da Netflix durante le riprese. Il nuovo capitolo di “Emily in Paris” è dunque in arrivo, ma la serie non sembra destinata a concludersi qui. Il creatore Darren Star ha dichiarato a Deadline che lo show potrebbe continuare anche oltre la prossima stagione.