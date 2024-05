Vodafone, fine maggio 2024: le migliori 2 offerte SILVER

Secondo le ultime evidenze, Vodafone sta cercando di raccogliere quanti più utenti possibile in quest’ultima fase di maggio. Il gestore colorato di rosso sta spingendo forte sull’acceleratore al fine di mettere in cascina tanta legna per il prossimo inverno. In genere nel periodo estivo infatti l’azienda riesce a garantirsi una buona entrata di nuovi utenti, facendone rientrare anche molti.

Il merito questa volta va attribuito a due offerte mobili che già durante lo scorso periodo hanno dimostrato di essere sul pezzo. Secondo quanto riportato infatti le Silver hanno tutto il potenziale per sbancare e per mettere in difficoltà i gestori virtuali che attualmente sono la principale attrattiva. All’interno di queste soluzioni mobili c’è tutto quello che occorre mediamente, ovviamente compreso tra minuti, messaggi e giga.

Vodafone rincorre la concorrenza, sono arrivate le nuove offerte Silver con tutto incluso

Dopo un 2023 chiuso con i fiocchi e proprio sull’onda delle nuove offerte Silver, Vodafone vuole replicare. Tutte e due le soluzioni sono disponibili attualmente per alcuni utenti ben precisi.

Partendo dalla prima offerta mobile, è già possibile trovare quello che si desidera in quanto dispone di tutto. La Silver 100 permette di avere ogni mese minuti senza limiti verso chiunque per le telefonate, 200 SMS da inviare a tutti e una quantità di 100 giga in 4G. Il tutto è disponibile ad un prezzo di soli 7,99 € al mese.

Per avere quel pizzico in più bisogna poi optare per la seconda offerta di Vodafone, la famosa Silver 150. Al suo interno questa promozione mobile garantisce minuti illimitati verso chiunque per telefonare, 200 messaggi verso tutti e 150 giga in 4G. Il prezzo mensile aumenta leggermente ma si ferma a soli 9,99 €.

Oltre a tutto questo, c’è da segnalare l’iniziativa da parte di Vodafone che permette di pagare per il primo mese solo 5 €. Il tutto indipendentemente da quale promo l’utente va a scegliere.