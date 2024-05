Vodafone distrugge TIM e Iliad grazie alle sue Silver fino a 200 GB

Vodafone tende a coinvolgere un numero sempre più ampio di utenti quando lancia le sue offerte mobili. Rispetto al passato il gestore ha riordinato le idee ed ha capito una cosa: serve abbassare i prezzi.

Questa scelta è stata imprescindibile tenendo conto del grande operato che stanno facendo soprattutto i provider virtuali, i quali sono diventati un’istituzione. Molti di questi gli hanno rubato degli utenti ed è per questo motivo che Vodafone è scesa in campo con nuove soluzioni.

Vodafone, le offerte Silver tornano e costano pochissimo: i dettagli

Entrambe le offerte garantiscono minuti senza limiti e 200 messaggi. La prima permette di avere 100 giga in 4G e la seconda 150 giga in 4G. I prezzi sono di 7,99 € al mese e di 9,99 € al mese.

In casa Vodafone sono queste le offerte più interessanti del momento e su questo non c’è dubbio. Il gestore colorato di rosso ha deciso di interrompere la striscia vincente degli altri provider mettendosi in lizza per un posto tra i primi in assoluto. Le sue offerte Silver hanno tutto al loro interno ma non finisce qui: c’è una super offerta per il primo mese a disposizione. Chi vuole sottoscriverle, deve sapere che in entrambi i casi potrà pagare solo 5 € i primi 30 giorni.

In realtà non finisce qui, visto che qualcuno potrebbe storcere il naso per i giga presenti. Vodafone consente, scegliendo un’ulteriore comodità, di beneficiare anche di qualche giga in più. Sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica gratuito chiamato SmartPay, ad ognuna delle due offerte Silver si può aggiungere un quantitativo di 50 giga. Tutto ciò è possibile ogni mese senza costi aggiuntivi.

Oltre a questo bisogna ricordare anche che non tutti gli utenti possono approfittare di questa campagna promozionale. Vodafone predispone le sue offerte solo ed unicamente per chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad, i principali target designati che l’azienda anglosassone vuole attaccare.