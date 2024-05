Da sempre Samsung si distingue per l’impegno a fornire aggiornamenti software ai suoi dispositivi di punta al fine di garantirgli una certa longevità. Proprio come dimostra la serie Galaxy S21 e S22. Tutto ciò al fine di garantire agli utenti un’esperienza di utilizzo sempre ottimale anche nel tempo. La casa produttrice coreana ha una solida reputazione nel settore per essere tra le migliori nel fornire aggiornamenti tempestivi e continui. Non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per l’evoluzione del sistema operativo.

Samsung e la sua filosofia di produzione

La serie Galaxy S21, giunta sul mercato con Android 11, è destinata a ricevere fino a quattro importanti riaggiornamenti. Portando il supporto fino ad Android 15. Questo impegno da parte di Samsung si traduce in una garanzia di utilizzo prolungato per gli utenti, con patch di sicurezza garantite fino al 2026. Allo stesso modo, la serie GalaxyS22, debuttata con Android12 godrà di un trattamento simile. Con previsioni di supporto fino ad Android16 e patch garantite fino al 2027. Ciò significa che il pubblico potrà godere sempre di dispositivi tecnologicamente all’ avanguardia. Capaci di adattarsi alle nuove tecnologie e alle esigenze degli utenti nel corso del tempo.

Come detto, quindi, l’attenzione di Samsung nel fornire innovazioni software a lungo termine conferma la sua posizione di leadership nel settore. Ma offre anche una prospettiva interessante per gli acquirenti. La possibilità di godere di un dispositivo aggiornato e protetto per diversi anni dopo l’acquisto rappresenta un valore aggiunto molto importante. In un mercato in costante evoluzione, dove la tecnologia diventa rapidamente obsoleta e le minacce alla sicurezza sono sempre presenti, la decisione del marchio di garantire assume una rilevanza crescente. Le persone possono sentirsi più sicure nell’investire in un dispositivo GalaxyS21 o S22, sapendo che riceveranno supporto costante corso degli anni. Questa continuità nella cura del cliente promuove la fedeltà al brand. Ma soprattutto aiuta anche a preservare il valore del dispositivo nel tempo.